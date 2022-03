Manchester United - Atlético Madrid Champions League jetzt live im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United - Atlético Madrid live im TV, Livestream und Liveticker: Im Achtelfinale der Champions League empfängt der ManUnited Atlético. Anstoß ist am Dienstag, 15. März, um 21:00 Uhr in der Manchester. Die Partie wird in Deutschland nicht live im TV übertragen. "Amazon Prime" zeigt das Match im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel ManUnited - Madrid an.