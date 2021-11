Bereits nach fünf Minuten schnupperten die Gäste aus England an der Führung. Nach Balleroberung von Luke Shaw auf der linken Seite landete der Ball über Umwege im Zentrum bei Scott McTominay. Dessen abgefälschter Schuss trudelte – am bereits geschlagenen Schlussmann Juan Musso vorbei – an den linken Torpfosten.

Anschließend aber war von Ole Gunnar Solskjaers Mannschaft wenig zu sehen. Stattdessen ging Atalanta Bergamo wenig später in Führung. Remo Freuler hatte bei seinem Zuspiel zu Duván Zapata auf der linken Seite noch etwas Glück, der Kolumbianer aber machte es dann technisch fein gegen Aaron Wan-Bissaka und bediente mit einem präzisen Flachpass Josip Ilicic im Zentrum. Der Slowene schloss aus 15 Metern durch die Beine von Shaw direkt ab. David de Gea ließ die Kugel unter seinem Körper durchrutschen – 1:0 für die Italiener (12.).

United, wie zuletzt beim Liga-Erfolg gegen Tottenham mit einer Dreierkette spielend, kam offensiv weiterhin kaum in die Gänge. Und auch in der Defensive offenbarten die „Red Devils“ immer wieder Lücken. So verlor Paul Pogba nach einem Einwurf den Ball fahrlässig am eigenen Sechzehner, sodass Zapata plötzlich alleine vor de Gea auftauchte. Im letzten Moment rauschte Eric Bailly heran und klärte den Ball sieben Meter vor dem Tor zur Ecke (31.).

Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte sich dann aber doch die individuelle Klasse der Gäste. Der eingewechselte Mason Greenwood bediente Bruno Fernandes, der im Strafraum traumhaft per Hacke für Cristiano Ronaldo auflegte. Dieser ließ sich alleinstehend vor Musso nicht lange bitten und traf aus sieben Metern halbrechter Position ins linke Eck (45.+1).

Die ersten Minuten im zweiten Durchgang starteten wild: Sowohl Zapata (47.) als auch Greenwood (49.) hatten gute Einschussmöglichkeiten, standen aber jeweils im Abseits.

Wenig später lag der Ball dann aber doch im Tor. Nach einem langen Ball von José Luis Palomino tauchte Zapata links im Strafraum auf, ließ Harry Maguire ins Leere grätschen und traf aus vier Metern an de Gea vorbei ins linke Eck zum 2:1 (57.). Allerdings zählte der Treffer zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht, erst der VAR gab das Tor dann doch.

Ole Gunnar Solskjaer musste nun reagieren und brachte mit Nemanja Matic und Edinson Cavani frische Kräfte (69.). Allerdings zahlten sich auch diese Wechsel nicht unbedingt aus. Offensiv blieb United auch in der Folge einfach viel zu harmlos, Bergamo hatte wenige Probleme, die Führung bis in die Schlussphase zu verteidigen.

Und auch dort blieb Manchester erschreckend harmlos – bis in die Nachspielzeit hinein. Dann aber schlug einmal mehr die Stunde des Cristiano Ronaldo. Der Portugiese zog von links in die Mitte, bediente Greenwood und erhielt die Kugel postwendend zurück. Aus 17 Metern Torentfernung demonstrierte CR7 einmal mehr seine ganze Klasse und traf volley ins linke untere Toreck zum 2:2-Endstand (90.+1).

Die Stimmen:

Cristiano Ronaldo (Manchester United): "Es war ein schweres Spiel. Immer wenn wir in Bergamo spielen, wird es schwer. Aber wir haben bis zum Ende dran geglaubt und ich bin überglücklich. Wir geben nie auf, wir glauben an uns. Das ist ein gutes Ergebnis für uns."

Der Tweet zum Spiel:

Ja, wer eigentlich sonst?

Das fiel auf: Cristiano Ronaldo, Manchesters Lebensversicherung

Er hat es schon wieder getan. Wie im Hinspiel, als Cristiano Ronaldo mit seinem Treffer zum 3:2 den Sieg für Manchester United sicherte, war der Portugiese gegen Atalanta Bergamo auch im Rückspiel quasi die Lebensversicherung der „Red Devils“. Zwar zeigte CR7 – ähnlich wie die gesamte Mannschaft – bei weitem nicht sein bestes Spiel. Dennoch scheint er momentan der einzige Spieler in der Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer zu sein, der wirklich den hohen Ansprüchen des Vereins standhält. Allerdings bleibt es fraglich, wie lange diese wackelige Konstellation noch gut geht. Gegen Atalanta Bergamo wurde nämlich einmal mehr offenbar, wie sehr die Offensive der „Red Devils“ von CR7 abhängt. Weder Marcus Rashford, noch Mason Greenwood oder der eingewechselte Edinson Cavani (am Wochenende immerhin noch gegen Tottenham erfolgreich) konnten dem Spiel ihren Stempel aufdrücken, oder aber die Abwehr der Italiener ernsthaft in Bedrängnis bringen. Dafür brauchte es dann doch einen gewissen 36 Jahre alten Portugiesen.

Die Statistik: 4

Seit seiner Rückkehr nach Manchester hat Cristiano Ronaldo in allen vier Champions-League-Spielen getroffen. Ohne ihn würde Manchester wohl ähnlich wie in der Premier League auch in der Königsklasse hinterher hinken.

