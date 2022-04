"Als die Auslosung stattfand und sie Villarreal bekommen haben, war ihr Trainer, den ich nicht kenne, respektlos gegenüber Villarreal", sagte Parejo gegenüber "Movistar".

"Indem er gesagt hat, dass er das Duell im Hinspiel entscheiden möchte. Das war respektlos", erklärte der 32-Jährige seine Sicht und meinte: "Manchmal, wenn du in die Luft spuckst, fällt es dir ins Gesicht."

Für Nagelsmann war ein Weiterkommen gegen das "Gelbe U-Boot" Pflichtsache und kommunizierte das auch öffentlich. "Ich glaube, in allererster Linie sollten wir natürlich den Anspruch haben, da weiterzukommen. Es hätte vom Namen her sicher härtere Lose geben können", äußerte er sich damals zum ausgelosten Gegner aus Villarreal.

Dennoch lobte er die Mannschaft von Trainer Unai Emery und betonte, dass seine Mannschaft die Aufgabe gegen Villarreal erst einmal meistern müsse, bevor er über ein mögliches Halbfinale srechen könne. "Ich finde es nicht richtig, den Weg schon weiterzumalen", sagte Nagelsmann damals.

Zweiter Titel für den FCB futsch

Nagelsmann verpasst in seiner Auftaktsaison bei den Münchnern somit neben dem DFB-Pokal auch den Gewinn der Königsklasse. In der Bundesliga führt der Rekordmeister die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund souverän an.

