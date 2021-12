Bei seiner Champions-League-Rückkehr gab Manchester-Coach Ralf Rangnick seiner Stammelf eine Pause und tauschte die gesamte erste Elf aus. Bruno Fernandes, David de Gea und Cristiano Ronaldo standen gar nicht erst im Kader. Anthony Elanga feierte sein Startelfdebüt und Amad Diallo sein Saisondebüt.

Beide Mannschaften begannen durchaus mit hohem Pressing, doch im Gegensatz zu den Young Boys, erspielte sich Manchester Torchancen. Amad Diallo konnte Bern-Schlussmann Guillaume Faivre nach einem langen Ball von Juan Mata nicht überwinden (3.).

Ad

Wenig später klingelte es bereits im Kasten der Schweizer. Mason Greenword veredelte Luke Shaws Flanke mit einem Seitfallzieher und brachte die Red Devils in Führung (9.). Es passierte lange Zeit nichts im Old Trafford, die Gäste warteten immer noch auf ihren ersten Abschluss. Sowohl Shaw als auch Diallo fehlte die Genauigkeit im letzten Zuspiel auf Seiten der Gastgeber (26./31.). Kurz darauf prüfte Michel Aebischer Manchester-Torwart Dean Henderson zum ersten Mal.

Premier League Rangnick krempelt ManUnited um: Zwei neue Assistenten im Anflug GESTERN AM 14:01

Auch Jordan Siebatcheus Kopfball ging knapp am Tor vorbei (33.). Im Gegenzug hätte ManUnited nachlegen müssen. Der Schuss des im Strafraum freistehenden Juan Mata wurde abgeblockt (34.). Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste aus Bern mutiger. Christopher Martins versuchte es gleich zweimal aus der zweiten Reihe (37./40.).

Kurz vor der Pause belohnte sich die Mannschaft von David Wagner nach einem missglückten Abspiel von Donny van de Beek im Aufbauspiel der Red Devils. Fabian Rieder nahm das Geschenk dankend an und schlenzte die Kugel wunderbar in den rechten Winkel (42.).

United eröffnete die zweite Hälfte gleich mit einer Torchance. Anthony Elanga zwang Faivre aus spitzem Winkel zur Parade (46.). Auf der anderen Seite versuchte es Siebatcheu mit einem Schuss aus der Drehung (51.).

Nach einem dynamischen Auftakt wurde die Partie wie schon in der ersten Hälfte zerfahren. Dann war es erneut Elanga, der nach einem Konter den zweiten Treffer für Manchester liegen ließ (59.). Kurz darauf konnte Nemanja Matic einen langen Ball nicht klären und lud Siabatcheu ein, doch der Stürmer verfehlte das Tor (61.). Auch Außenverteidiger Quentin Maceiras bekam die Kugel für die Young Boys nicht auf das Tor der Engländer (66.).

Wenig später wurde es kurios, denn Rangnick wechselte seinen dritten Torwart Tom Heaton für Henderson ein (68.). Insgesamt litt der Spielfluss enorm an den vielen Wechseln der Trainer. In der Schlussviertelstunde liefen die Schweizer weiter an, doch Schüsse auf den Kasten von Heaton kamen dabei nicht rum.

Weder Martins noch Lefort konnten den Schlussmann fordern (77./82.). Somit blieb es beim Unentschieden, was zur Folge hat, dass die Young Boys Bern nicht in Europa überwintern.

Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Zerfahrene und uneingespielte Red Devils

Bei Manchester brachte Rangnick im Vergleich zum Premier-League-Sieg gegen Crystal Palace (1:0) elf neue Spieler in der Startelf. Dementsprechend trat seine Mannschaft auch auf. Matic leistete sich auf seiner ungewohnten Position in der Innenverteidigung einige eklatante Fehler im Aufbauspiel. Die Mannschaft kreierte zwar gefährliche Torchancen, vom kombinationsreichen Gegenpressing, für das Rangnick steht, war allerdings noch nicht viel zu sehen. Rangnick wechselte viel und tauschte sogar den Torwart aus. Darunter litt der Spielfluss.

Die Statistik: 6

Auch wenn er bei der heutigen Partie nicht im Kader stand, ist Cristiano Ronaldo der Toptorschütze der Red Devils in der Champions League. Er knipste in den ersten fünf Begegnungen sechs Mal. In seiner Karriere schaffte CR7 es bereits einmal, in allen Gruppenspielen der Königsklasse zu treffen.

Das könnte Dich auch interessieren: Zwei Doppelpacker: BVB verabschiedet sich mit Schützenfest

Rangnick erklärt Entscheidung für United: "Ein No-Brainer”

Premier League "Wir lieben dich": Rangnick verzaubert das Theatre of Dreams 06/12/2021 AM 17:53