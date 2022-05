Während Real Madrid eine denkwürdige Champions-League-Saison auf dem höchstmöglichen Punkt abschließen konnten , zerplatzte Liverpools Traum vom Triple auf den letzten Metern.

Besonders Real-Torhüter Thibaut Courtois wuchs im Endspiel von Paris über sich hinaus und avancierte auf spanischer Seite zum Finalhelden. Der Belgier bügelte Liverpools Nadelstiche ein ums andere Mal aus. "Die Hände des Courtois halten die Decimocuarta fest", titelte die "Marca".

In Italien wurde indes der Trainer in den Mittelpunkt gerückt. Carlo Ancelotti, der nunmehr seinen vierten Champions-League-Titel gewinnen konnte, hält nun den Trainer-Rekord für die meisten Titel in der Königsklasse.

Die englischen Medien fühlten hingegen mit den Reds, die nach dem goldenen Treffer von Vinícius "mit gebrochenem Herzen" zurückgelassen wurden.

Die internationalen Pressestimmen zu Real Madrids Finalerfolg gegen den FC Liverpool.

Real Madrid - FC Liverpool: Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Liverpool verzweifelt an Courtois: Real Madrid ist Champions-League-Sieger."

Spox.com: "Dank Vinícius! Eiskaltes Real holt den Henkelpott - Klopp verpasst Triumph mit den Reds."

Spiegel.de: "Erst Chaos vorm Anpfiff, dann feiert Real."

Bild.de: "Real und Kroos triumphieren: Klopps fieseste Pleite."

Real Madrid - FC Liverpool: Pressestimmen aus Spanien

Marca: "Die Hände des Courtois halten den 14. Titel fest."

El Mundo Deportivo: "Courtois schenkt Madrid den 14. CL-Titel!"

AS: "14-maliger Champion!"

Sport: "Courtois vollbringt ein neues Wunder und schenkt Madrid den vierzehnten Titel."

Real Madrid - FC Liverpool: Pressestimmen aus England

The Sun: "Verrückt! Liverpool wird erneut das Herz gebrochen, während sich Real Madrid durch einen 1:0-Sieg zu Europas König krönt."

Mirror: "Real Madrid bricht Liverpool das Herz und gewinnt zum 14. Mal die europäische Krone."

Guardian: "Courtois' Heldentaten und Vinícius verhindern einen Sieg der Reds in Paris."

Daily Express: "Real Madrid ringt Liverpool nieder, um in Paris europäischen Ruhm zu erlangen."

Real Madrid - FC Liverpool: Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Ancelotti, du bist unerreicht! Vierter Titel, Real Madrid ist Champion!"

Tuttosport: "Vinícius bezwingt Liverpool, Ancelotti schreibt Geschichte."

Corriere dello Sport: "Ancelotti ist Europas Champion! Real Madrid triumphiert."

Real Madrid - FC Liverpool: Pressestimmen aus Frankreich

L'Equipe: "Die Unsterblichen."

