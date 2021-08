PSV-Trainer Roger Schmidt schickte seine beste Elf ins Rückspiel gegen den portugiesischen Traditionsverein. So standen mit Mario Götze, Philipp Mwene, Philipp Max und André Ramalho vier ehemalige Bundesligaspieler in der Startelf.

Auf der Gegenseite bot Benfica einige erfahrene und robuste Spieler auf, darunter Julian Weigl, der im Hinspiel das zwischenzeitliche 2:0 erzielte. Benfica-Trainer Jorge Jesus zog die richtigen Lehren aus dem Hinspiel und beorderte mit Weigl lediglich einen Sechser. Der Ex-Dortmunder schränkte zusätzlich den Aktionsradius von Mario Götze enorm ein. Mit Joao Mario und Adel Taarabt positionierten sich davor zwei Achter, die der PSV das Aufbauspiel erheblich erschwerten. Auch die sehr hohe Verteidigung der Portugiesen machte es der PSV sehr schwer hinter die Abwehrkette zu kommen.

So sahen die 23.000 Zuschauer zwei sich neutralisierende Mannschaften, ein Spielfluss kam lange Zeit nicht zustande und es dauerte eine halbe Stunde, ehe es zu Torraumszenen kam. Zunächst zielte Rafa aus wenigen Metern über den Kasten (28.), dann setzte Max eine Direktabnahme ans Außennetz (30.). Dann folgte der größte Aufreger der ersten Hälfte: Der bereits verwarnte Lucas Veríssimo fuhr im Luftzweikampf den Ellenbogen aus und traf Cody Gakpo im Gesicht (32.). Platzverweis und damit Überzahl für die PSV! Für die Gäste wäre es beinahe doppelt bitter gekommen, doch ein Schuss von Nonso Madueke verfehlte ganz knapp das Tordreieck (35.), kurz vor der Halbzeit scheiterte der Rechtsaußen an Odysseas Vlachodimos (42.).

Bundesliga Bundesliga-Rückkehr perfekt: Waldschmidt wechselt in die Bundesliga 22/08/2021 AM 15:08

Trotz Überzahl kam die PSV auch im zweiten Durchgang lange Zeit nicht wirklich ins Spiel. Viele Aktionen basierten auf Einzelleistungen, Benfica machte die Räume clever zu und so sah das Offensivspiel der Hausherren lange Zeit sehr unrund aus. Insbesondere im Zentrum war kein Durchkommen. Dennoch hatte die PSV durch Eran Zahavi die 1000-prozentige Chance auf das 1:0: Der Israeli stand nach einem Querpass frei vor dem leeren Tor, traf aber nur die Latte (62.). Mit viel Glück überstand Benfica diese Drangphase.

Im weiteren Verlauf tat sich Eindhoven weiterhin sehr schwer. Der Ballbesitz nahm stetig zu, doch im Offensivspiel fehlte es an Präzision und Durchschlagskraft. Eindhoven stand sich bei vielversprechenden Aktionen oft selbst im Weg. Benfica hatte keine große Mühe, um das Unentschieden über die Zeit zu retten und konnte sich auf Odysseas Vlachodimos verlassen. Der Deutsch-Grieche vereitelte gleich zwei Mal gegen Yorbe Vertessen und hielt die Null fest (85.).

Für die PSV Eindhoven geht es am Samstagabend (20:00 Uhr) zu Hause gegen den FC Groningen weiter. Benfica hat am Sonntag (19:00 Uhr) CD Tondela zu Gast.

Stimmen zum Spiel

Mario Götze (PSV Eindhoven): „Am Ende lag es an der Effizienz im letzten Drittel. Wir hatten viel Ballbesitz und viele Abschlüsse, müssen so einfach das Tor machen. So liefen wir dem Ergebnis aus dem Hinspiel hinterher. Die Enttäuschung ist riesig. Wir haben ein Jahr gespielt, um hier zu sein. Wir waren dominant, hatte genügend Torschützen. So ist es bitter, dass wir noch einmal in die Europa League müssen."

Das fiel auf: Julian Weigl gibt den Götze-Sonderbewacher

Dieser Taktik-Kniff von Jorge Jesus ging voll auf: Der Portugiese stellte Julian Weigl als Sonderbewacher von Mario Götze ab. Weigl folgte dem Weltmeister von 2014 beinahe auf Schritt und Tritt. So kam Götze nicht richtig ins Spiel, ließ sich immer wieder fallen und konnte so dem Spiel seinen Stempel nicht aufdrücken. Weigl gewann im ersten Durchgang 100 Prozent (!) seiner Zweikämpfe.

Tweet zum Spiel

Odysseas Vlachodimos bewies in beiden Playoff-Spielen seine internationale Klasse. Insbesondere im Rückspiel erwies sich der ehemalige Stuttgarter als starker Rückhalt und brachte sein Team mit starken Paraden in die Champions League. Vlachodimos war in Eindhoven Man of the Match!

Die Statistik: 16

Für den portugiesischen Dauergast in der Königsklasse folgt nun die 16. Teilnahme an der Champions League. Natürlich wollen alle Vereine und Spieler um den wichtigsten Vereinspokal der Welt spielen. Doch auch das Geld spielt eine Rolle. Die Qualifikation bringt Benfica Mehreinnahmen von 16 Millionen ein. Geld, das in zusätzliche Spieler reinvestiert werden kann.

Das könnte Dich auch interessieren: Klingt komisch, ist aber so: Ganz Dortmund hofft auf Meunier

Eins, zwei, BOOM! Traumtor in Norwegen

Champions League Weigl sei Dank! Benfica gewinnt Hinspiel gegen Götzes Eindhoven 18/08/2021 AM 21:09