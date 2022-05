Ein Einsatz im Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) sei demnach "praktisch ausgeschlossen", wie die "Marca" berichtet. Auch beim 4:0-Erfolg gegen Espanyol Barcelona, der am Wochenende die Meisterschaft besiegelte, fehlte der ehemalige Münchner. Eine genaue Diagnose vermeldete der spanische Rekord-Champion allerdings nicht.

Trainer Carlo Ancelotti hatte Alaba am vergangenen Dienstag im Etihad Stadium nach 45 Minuten in der Kabine lassen müssen. Bereits in der Woche zuvor hatte der Österreicher mit leichten Adduktorenproblemen zu kämpfen gehabt.

Dass Alaba im Hinspiel bei den Citizens überhaupt auflaufen konnte, entschied sich ohnehin erst kurz vor der Begegnung - möglicherweise ein Fehler. Bereits nach dem Spiel deutete Ancelotti an: "Ich weiß nicht, ob er das Rückspiel spielen kann." Nun müssen die Königlichen das 3:4 aus dem Hinspiel offenbar tatsächlich ohne ihren Abwehrchef drehen. Die endgültige Entscheidung soll am Dienstag fallen.

Alaba könnte gegen die Mannschaft von Pep Guardiola durch den Spanier Nacho Fernández ersetzt werden.

