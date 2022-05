Real Madrid - Manchester City live im TV, Livestream & Liveticker: Halbfinal-Rückspiel der Champions League

Real Madrid - Manchester City live im TV, Livestream und Liveticker: Am Mittwoch, 4. Mai, spielen die Königlichen in der Champions League gegen ManCity. Das Halbfinal-Rückspiel in Madrid wird um 21:00 Uhr angepfiffen. Gesucht wird der zweite Teilnehmer für das Endspiel in Paris. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung zum Duell der beiden Top-Klubs live im TV, Livestream und Ticker.