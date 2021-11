Der VfL musste ohne seinen Kapitän Koen Casteels beginnen, da der Stammtorwart sich mit Corona infiziert hat. Dafür feierte Pavao Pervan sein Debüt in der Champions League. Auch Renato Steffen fiel verletzungsbedingt aus.

Sevilla-Trainer Lopetegui nahm vier Wechsel im Vergleich zum Wochenende vor und schickte unter anderem Ivan Rakitic, Torschütze beim 1:1 im Hinspiel, von Beginn an aufs Feld. Sevilla machte früh Druck, spielte nach vorne und erarbeitete sich umgehend die erste Ecke. Nach einer kurzen Ausführung flankte Rakitic den Ball flach in die Mitte.

Ad

Der Abschluss von Gomez wurde von Lacroix (1.) abgeblockt. Wenig später tanzte Gomez Baku aus und drang in den Sechzehner des VfL ein. Aster Vranckx brachte den Argentinier zu Fall. Zu wenig für einen Elfmeter. (9.) Die Anschließende Ecke fand Sevilla-Verteidiger Jules Koundé, der den Ball aus aussichtsreicher Position zentral auf Pervan köpft.

Champions League Wolfsburgs Casteels mit Corona infiziert: Ohne Kapitän nach Sevilla GESTERN AM 13:59

Die Andalusier setzten immer wieder nach und dominierten. Nach eine Flanke von Rakitic aus dem rechten Halbfeld köpfte Jordan den Ball aus kurzer Distanz ins Tor und ging verdient in Führung. Baku und Guilavogui ließen den Offensivspieler frei zum Kopfball kommen (12.).

Dem VfL gelang es nicht, seine Angriffe sauber zu Ende zu spielen. Dann behielt Wout Weghorst die Übersicht und setzte Lukas Nmecha in zentraler Position in Szene. Der Nationalspieler nahm Maß aus 24 Metern, doch Keeper Bono lenkte das Leder entscheidend an die Latte (22.).

Für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ergaben sich einige Kontersituationen, die sie nicht konsequent zu Ende spielte. Das frühe Pressing der Andalusier, die 64 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte verzeichneten, bereitete den Wölfen starke Probleme. Weitere Großchancen verhinderte der VfL dennoch.

In der zweiten Halbzeit ging die Partie ähnlich weiter. Nach einem Baku-Foul an Acuna kam es zum Freistoß aus halblinker Position. Die Flanke nach dem kurz ausgespielten Freistoß flog gefährlich durch den Wolfsburger Strafraum. Guilavogui klärte entscheidend am zweiten Pfosten gegen Koundé (54.).

Kurz darauf erreichte die Freistoßflanke von Maximilian Arnold den gut postierten Joshua Guilavogui, der den Ball per Kopf nicht aufs Tor von Bono bekam (57.). Anschließend unterlag Brooks ein fataler Fehlpass im Aufbauspiel. Der Ball landete bei Alejandro Gomez, der nach zwei Finten aus 20 Metern halblinker Position flach ins lange Eck abzog.

Keine Probleme für Pervan. Vranckx tankte sich nach Zuspiel von Nmecha in den Strafraum von Sevilla und brachte sich nach ansehnlicher Finte in Position, doch ein Bein der Andalusier war dazwischen (64.)

Die gefährlicheren Chancen verbuchte weiterhin Sevilla. Nach Flanke von Rakitic nach einer kurz ausgespielten Ecke und anschließender Verwirrung im Wolfsburger Strafraum kam Koundé per Volley zum Abschluss. Pervan sah den Ball spät, entschärfte die Situation trotzdem sicher (68.)

Die Erste Aktion des frisch eingewechselten Dodi Lukebakio sowie Kevin Mbabu sorgte für einen Hauch von Gefahr im Strafraum Sevillas. Nach Kombination im Sechzehner auf der rechten Seite kam Arnold aus zentraler Position an der Strafraumkante zum Schuss. Dieser ging jedoch vorbei (78.).

Für einen negativen Höhepunkt sorgte Lucas Nmecha, der wegen Meckerns die Gelbe Karte sah und dem VfL somit im letzten Gruppenspiel fehlen wird (90.).

In der Nachspielzeit setzte der FC Sevilla dann den Schlusspunkt. Der eingewechselte Rafa Mir stand am zweiten Pfosten und schob den Ball nach flacher Flanke von Lucas Ocampos, der sich zuvor auf rechts gegen zwei Wolfsburger durchsetzte, sicher ein (90.+7).

Die Stimmen:

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir müssen ehrlich sein und zugeben, dass es nicht gut genug war. Natürlich spielen wir gegen eine gute Mannschaft, in der Champions League, aber wir hätten heute viel besser sein müssen und wenn wir das wären, wäre heute Abend etwas für uns drin gewesen. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Finde wir hatten aus der Grundordnung heraus wenig Probleme, bekommen ein Tor aus einer Halbfeldflanke, vor allem wenn wir körperlich überlegen sind. Dann laufen wir hinterher, das war nicht so gut. Unser größtes Problem war der Ballbesitz, Spieler haben sich nicht angeboten, nicht freigemacht, wurden dann zu hektisch und hatten einfache Ballverluste, dadurch laufen wir hinterher, obwohl wir wussten, dass sie gut im Ballbesitz sind. Das war nicht gut heute."

Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg): "Müssen heute vergessen und uns dann auf Dortmund konzentrieren, das Momentum holen und dann alles geben im letzten Spiel und hoffentlich die drei Punkte holen. Man muss sagen, die haben gut gespielt und wir halt nicht, haben nicht gut genug gedrückt, zu einfach den Ball verloren. Haben uns mit allem schwer getan, einfache Bälle verloren, man muss den Ball gegen solche Mannschaften behalten, haben wir nicht gemacht, sehr enttäuschend."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Wölfe mit dem Ball zu harmlos

Der VfL Wolfsburg erspielte sich in der gesamten Partie eine nennenswerte Torchance, die treffenderweise aus einer Einzelaktion entstand. L. Nmecha versuchte es aus der Distanz, so dass Sevilla-Keeper Bono den Ball nur noch an die Latte lenken konnte. Über weite Strecken war der VfL zu harmlos und wusste mit dem Ball nichts zu anzufangen. Es fehlten kreative Momente und auch die Absicherung in der Defensive bei eigenem Ballbesitz, da es die Wölfe oftmals aufgrund des aggressiven Pressing Sevillas nicht einmal das Mittelfeld überbrückten.

Die Statistik: 1

Florian Kohfeldt musste als Trainer des VfL Wolfsburg seine erste Niederlage im fünften Spiel hinnehmen. Nach drei Siegen und einem Unentschieden waren die Wölfe gegen den FC Sevilla chancenlos. Die Andalusier dominierten die Partie und ließen dem VfL kaum Freiräume. Nun hat Wolfsburg noch ein Spiel gegen LOSC Lille in der Königsklasse, um das Überwintern im europäischen Wettbewerb zu sichern – sei es in der Champions League oder in der Euro League. Stand jetzt sind die Wölfe Letzter der Gruppe G. Mit einem Sieg ist für den VfL alles möglich.

Das könnte Dich auch interessieren: "Gute Besserung, Lewy": So reagiert das Netz auf das Traumtor

"Come on, Carl!" Klopp reagiert empfindlich

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Wolfsburg verteidigt Tabellenführung der Frauen-Bundesliga 21/11/2021 AM 19:31