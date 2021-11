82 Tore hat Robert Lewandowski in der Champions League erzielt in 101 Spielen. Eine überragende Quote.

Von diesen 82 Treffern waren einige sehenswerte dabei, doch Nummer 82 im Spiel des FC Bayern München bei Dynamo Kiew war dann doch eine ganz besondere.

In der 15. Minute segelte der Ball nach einem Abpraller über Lewandowski. Der Pole erkannte die günstige Situation sofort, setzte zum Fallrückzieher aus knapp zehn Metern Torentfernung an und schoss den Ball ins rechte untere Eck.

Eine Aktion in Perfektion, die auch im Netz völlig zurecht Bewunderung bei den Usern auslöst - zumal Lewandowski das Kunststück mit offenen Schnürsenkeln gelang.

"Das Tor von Lewy war schon sehr sehenswert", lobte auch Trainer Julian Nagelsmann.

Die Netzreaktionen zum Lewandowski-Traumtor:

