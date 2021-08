Der frühere Kölner und Dortmunder Trainer Stöger führte mit Ferencvaros nach 27 Minuten. Henry Wingo (18.) und Ryan Mmae (27.) drehten die frühe Führung der Gäste durch Verteidiger Cedric Zesiger (4.).

Der 2:1-Spielstand zu der Zeit hätte Stöger und Co. für den zweiten Einzug in die Champions-League-Gruppenphase in Folge gereicht.

Christian Fassnacht (56.) und Felix Mambimbi (90.+3) drehten dann aber zugunsten der Schweizer um den ehemaligen Schalke-Coach Wagner das Spiel.

Bundesliga Medienberichte: Bayern jagt Gladbach-Star VOR 2 STUNDEN

Budapest schwächte sich durch Gelb-Rot für Aissa Laidouni (64.) selbst.

Das könnte Dich auch interessieren: Götze und PSV gescheitert: Benfica zittert sich in die Königsklasse

Nagelsmann grundehrlich: "War vor Bayern nervös"

Premier League Fast 60 Spieler betroffen: Englische Klubs verweigern Abstellung VOR 2 STUNDEN