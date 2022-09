Vom verkorksten Saisonstart war im Tollhaus BayArena so gar nichts mehr zu spüren. Die Fans bejubelten ihre "Erlöser" frenetisch, die trostlosen und maßlos enttäuschenden ersten Wochen der neuen Spielzeit schienen nach dem starken 2:0 (0:0) gegen Atletico Madrid vergessen.

Und auch die Spieler selbst genossen den so dringend benötigten Befreiungsschlag in der Champions League in vollen Zügen.

Ad

"Es war ein perfekter Abend. In einer solchen Phase tut dieses Spiel extrem gut. Das gibt uns sehr viel Energie", schwärmte Abwehrchef Jonathan Tah.

Champions League Sané verrät: Das steckt hinter dem Flaschenwurf bei der Auswechslung VOR 4 STUNDEN

Der Sieg sei "vor allem für die Köpfe sehr, sehr wichtig", meinte der als "Man of the Match" ausgezeichnete Robert Andrich. Der 27-Jährige hatte den Bayer-Triumph mit seinem Premierentreffer in der Königsklasse in der 84. Minute eingeleitet.

Seoane nach schwierigen Wochen erlöst

Der erst zweite Sieg im neunten Pflichtspiel der Saison, den Moussa Diaby (87.) besiegelt hatte, war vor allem für den schwer unter Druck geratenen Trainer Gerardo Seoane Balsam für die Seele.

"Ich verspüre vor allem Freude für die Mannschaft. Sie hat einen weiteren Schritt nach vorne gemacht", lobte der Schweizer: "Entscheidend war das Energielevel im Team. Diese Verbindung zwischen den Spielern macht den Unterschied aus."

Dass der erste Heimsieg der Saison aber nicht alle Wunden auf einmal heilt, war auch Seoane bewusst. Der 43-Jährige gab zu, dass das Selbstvertrauen gelitten habe. Umso bemerkenswerter sei es, "wie die Mannschaft in den letzten Wochen zusammengewachsen ist und mit diesen Situationen umgeht", so Seoane. Aber: "Wir bleiben kritisch. Es gab eine Leistungssteigerung, aber wir müssen noch besser werden."

Gerardo Seoane Fotocredit: Getty Images

Leverkusen belohnt sich für starken Auftritt

Insgesamt durfte Seoane zufrieden mit der sehr konzentrierten Leistung seiner Mannschaft sein. Von einer Krise war in den 90 Minuten nichts zu sehen. Die Defensive um den starken Tah stand sicher, auch doppeltes Aluminiumpech von Patrik Schick und Adam Hlozek zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte die Rheinländer nicht aus dem Konzept. Zudem glänzte Jeremie Frimpong, den Seoane zunächst geschont hatte, nach seiner Einwechslung mit zwei Torvorlagen.

"Wir haben uns das über Wochen erarbeitet und heute den ersten Schritt gemacht", sagte Andrich und betonte, dass die Bundesliga aber noch wichtiger sei als die Champions League. Am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) muss Bayer gegen Aufsteiger Werder Bremen nachlegen. "Vor der Länderspielpause wollen wir auf jeden Fall noch einen Dreier einsammeln", sagte Andrich.

Auch Coach Seoane, dessen hoch ambitioniertes Team nach sechs Spieltagen mit nur vier Punkten auf dem 17. Platz liegt, blickte hoffnungsvoll aufs Wochenende: "Es gab heute eine Energie im Stadion, die uns in den nächsten Tagen hoffentlich noch weiter tragen wird."

Das könnte Dich auch interessieren: Sané verrät: Das steckt hinter dem Flaschenwurf bei der Auswechslung

(SID)

Mané braucht Zeit: Nagelsmann nimmt Neuzugang in Schutz

Champions League Ausschreitungen in Marseille: Eintracht-Fan schwer verletzt VOR 5 STUNDEN