Abklatschen mit dem Trainer, dann die Trinkflasche weggefeuert und ab in die Katakomben der Allianz Arena - der Abgang von Leroy Sané überraschte.

"Ich war nicht sauer wegen der Auswechslung", erklärte der 26-Jährige nach dem Heimsieg gegen Barcelona.

Warum also der Flaschenwurf? "Am Ende war ich ein bisschen müde. Das hat der Trainer gesehen. Ich habe nicht gut gespielt. Deshalb musste die Flasche dran glauben", so Sané.

Die Selbstkritik ehrt den Bayern-Star, hatte er mit seinem Tor doch den Deckel draufgemacht auf den Heimsieg und durchaus starke Momente gehabt.

Sané: "Hätte lieber kein Tor gemacht ..."

Sané insistierte indes, er "hätte lieber kein Tor gemacht und der Mannschaft besser geholfen".

Letztlich aber können die Nagelsmänner den Abend als Erfolg verbuchen, nachdem es in der Liga drei Remis in Serie gab und der Ton schon etwas rauer wurde.

