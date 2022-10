Pilsen wird vorgeworfen, sein in der tschechischen Liga übliches Preisniveau mit der günstigsten Gästekarte für 70 Euro um 500 Prozent erhöht zu haben.

Es sei "eine Schande" und "eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird", heißt es in dem offenen Brief.

Die Preisdeckelung der UEFA mit einer Obergrenze von 70 Euro für das günstigste Gästeticket sei "nutzlos" und Pilsen nur ein Beispiel unter vielen dafür, dass es eine strengere Regulierung brauche.

"Das System Profifußball ist krank und fährt gegen die Wand", heißt es in der Erklärung weiter. Auch der FC Bayern sei gefordert, "um den Fußball, wie wir ihn kennen und lieben, zu retten" und das Spiel allen Menschen zugänglich zu halten.

(SID)

