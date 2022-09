Am Mittwoch, den 7. September, empfängt Eintracht Frankfurt in der Champions League Sporting Lissabon. Anstoß ist um 18:45 Uhr.

Es handelt sich um ein Spiel der Gruppe D. Weitere Gruppengegner sind Tottenham Hotspur und Olympique Marseille.

Eintracht Frankfurt hat vergangene Saison völlig überraschend die Europa League gewonnen. Deshalb dürfen dieses Jahr fünf deutsche Klubs an der Champions League teilnehmen.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels in der Champions League zwischen den Frankfurtern und Sporting Lissabon.

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen.

Einen Livestream zum Auftritt der Frankfurter gegen Lissabon gibt es bei "DAZN" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League auf dem Laufenden.

Eintracht Frankfurt fiebert dem Debüt in der Champions League entgegen. Der amtierende Sieger der Europa League ist in blendender Form. Ein Garant dafür: Mario Götze. Eurosport.de analysiert vor dem Auftakt in die Gruppenphase gegen Sporting (Mittwoch, 18:45 Uhr im Liveticker) im Taktik-Check, warum der Weltmeister von 2014 bei der Eintracht unter Trainer Oliver Glasner so aufblüht. | Zum Bericht