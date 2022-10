Der FC Barcelona übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, dominierte den Ballbesitz und schnürte Inter Mailand immer wieder tief in dessen Hälfte ein. Die erste gute Chance hatten allerdings die Hausherren: Ex-Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu feuerte aus 30 Metern Torentfernung einen wuchtigen Schuss in Richtung Tor von Marc-André ter Stegen ab. Der deutsche National-Torhüter lenkte den Ball mit einer Hand über den Querbalken (7.).

Auch in der Folge hatten die Gäste aus Katalonien Glück. Zunächst verursachte Eric García einen eigentlich klaren Handelfmeter, der allerdings aufgrund einer vorangegangenen Abseitsposition von Lautaro Martínez nicht gepfiffen wurde (24.). Wenig später lief Joaquín Correa völlig frei auf ter Stegen zu, umkurvte diesen und schob aus halblinker Position ein (29.). Auch diesmal entschied das Schiedsrichtergespann aber zu Recht auf Abseits.

Bei Barcelona mangelte es hingegen oftmals an Präzision beim letzten Pass, so brachten die Gäste Inters Defensive nur selten in Gefahr. Und es kam noch dicker für die Gäste: Kurz vor der Halbzeitpause ging Mailand in Führung. Ein geblockter Schussversuch von Correa landete bei Federico Dimarco, der wiederum Calhanoglu im Zentrum bediente. Der Türke traf den Ball aus 18 Metern Torentfernung perfekt und schoss unten links zur Halbzeitführung für die Italiener ein (45.+2).

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild. Barcelona lief an, Inter verteidigte clever. So gelang den Gästen erst in der 61. Minute die erste richtig aussichtsreiche Chance. Ousmane Dembélé traf aus sieben Metern halblinks den linken Pfosten.

Aber die Möglichkeit gab der Xavi-Elf nun Auftrieb. Nur wenig später lag der Ball dann im Tor. André Onana – bis dahin kaum gefordert – flog unter Dembélés Flanke von der rechten Seite hindurch, im Zentrum verlängerte Ansu Fati eher unfreiwillig nach links. Am zweiten Pfosten schob schließlich Pedri zum vermeintlichen Ausgleich ein (67.). Kurz darauf wurde der Treffer aber wieder zurückgenommen, Fati hatte den Ball mit der Hand gespielt.

In der Schlussphase erhöhten die Katalanen noch einmal den Druck. Allerdings brachte Sergi Busquets den Ball nach Freistoß-Flanke von Dembélé aus fünf Metern Torentfernung per Kopf nicht aufs Tor (88.).

In der Nachspielzeit wurde es dann hektisch: Nach einer Flanke von Sergi Roberto von der rechten Seite musste der eignewechselte Denzel Dumfries im Zentrum ins Kopfballduel mit Fati. In der Folge reklamierten die Gäste Handspiel, Schiedsrichter Slavko Vincic ließ nach VAR-Überprüfung aber weiter spielen. Auf den Fernsehbildern war kaum zu erkennen, ob Dumfries mit der Hand am Ball war, oder nicht.

So blieb es trotz achtminütiger Nachspielzeit beim knappen 1:0-Erfolg für Inter Mailand, das in der Gruppe C nun also der erste Bayern-Verfolger ist.

Das fiel auf: Ein unsichtbarer Lewandowski

Bereits zwölfmal hat Robert Lewandowski in den ersten neun Spielen in La Liga und der Champions League für den FC Barcelona getroffen. Gegen Inter Mailand war der Pole aber so gut wie unsichtbar. Ein einziger Torschuss stand für den Ex-Bayern-Stürmer nach 98 Minuten im San Siro zu Buche und der stammte aus der 18. Minute. Ansonsten wirkte Lewandowski wie abgeschnitten vom Spiel der Katalanen, wurde gegen defensiv starke Mailänder auch kaum mit brauchbaren Flanken und Hereingaben versorgt.

Die Statistik: 4

Der FC Barcelona hat nun vier der letzten fünf Auswärtsspiele in der Gruppenphase der Champions League verloren.

