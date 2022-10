Zudem fehlten Jamal Musiala (Corona), die angeschlagenen Matthijs de Ligt (Adduktoren) und Alphonso Davies (Schädelprellung) sowie die Langzeitverletzten Lucas Hernandez und Bouna Sarr.

Julian Nagelsmann trat dementsprechend die 294 km lange Busreise mit Sorgen im Gepäck an. Der Kapitän und der Zauberfuß fehlen, die Defensive ist nur bedingt abwehrbereit, die Stimmung könnte besser sein - da kommt dem FC Bayern die Champions League gerade recht. Die Königsklasse ist im Gegensatz zur Bundesliga bisher eine Art Wohlfühloase für die Münchner, mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel bei Viktoria Pilsen sind sogar der vorzeitige Achtelfinal-Einzug und ein Rekord möglich.

Die Dienstreise zum Spiel beim tschechischen Meister (Mittwoch, 21:00 Uhr im Liveticker) steht angesichts der Unruhe beim souveränen Tabellenführer der Gruppe C (neun Punkte, 9:0 Tore) bezeichnenderweise unter dem Motto: "Vereint voran". Das jedenfalls prangt auf dem luxuriösen Bus, mit dem die Bayern die gut dreistündige Reise von der Säbener Straße zum Hotel in Pilsen antraten.

Fehlen wird wegen leichten Schulterproblemen Kapitän Neuer, dazu der mit dem Coronavirus infizierte Musiala. Mit seinen 15 Torbeteiligungen (sieben Tore, acht Vorlagen) bei 13 Pflichtspieleinsätzen ist der 19 Jahre alte Nationalspieler der effektivste Münchner in dieser Saison. Musialas Rolle als offensiver Aktivposten übernehmen könnten Rückkehrer Thomas Müller oder Leroy Sané, der in den vergangenen 13 Champions-League-Spielen an 16 Toren beteiligt war.

Nagelsmann muss wieder umbauen

Die Königsklasse ist freilich nicht das Problem des FC Bayern. Dort "haben wir gut performt", sagte Präsident Herbert Hainer im Bayerischen Rundfunk, ergänzte jedoch: "In der Bundesliga sind wir definitiv nicht zufrieden. Wenn wir von neun Spielen nur vier gewinnen, ist das nicht der Anspruch des FC Bayern."

Nicht nur die mangelnde Chancenverwertung macht Sorgen. In Dortmund wirkte auch die Abwehr nicht gerade sattelfest, nachdem Trainer Nagelsmann nach dem am Kopf getroffenen Alphonso Davies (Schädelprellung) auch Matthijs de Ligt (Oberschenkel) auswechseln musste. Der Kanadier wird definitiv fehlen, de Ligt wie Serge Gnabry (Knie) geschont.

Champions League: Bayern vor Einzug ins Achtelfinale

In der Champions League stimmt die Richtung: Mit einem vierten Sieg könnten sich die Münchner bereits für das Achtelfinale qualifizieren, falls es im Parallelspiel zwischen dem FC Barcelona (drei Punkte) und Inter Mailand (sechs Punkte) keinen Sieger gibt oder die Italiener gewinnen. Ein Sieg in Pilsen wäre außerdem der elfte in Serie in der Gruppenphase - das wäre Rekord.

Doch darum geht es dem deutschen Rekordmeister nur am Rande - die Bilanz in der Bundesliga bereitet ja erhebliche Sorgen. Da "müssen wir", betonte Hainer, "sofort in die Spur kommen und punkten, um wieder ganz nach vorne zu kommen". Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich am Sonntag gegen den SC Freiburg (19:30 Uhr im Liveticker), der zwei Punkte vor den Bayern liegt.

Zunächst einmal scheint Viktoria Pilsen ein willkommener Aufbaugegner zu sein. Das Hinspiel endete 5:0, in ihren fünf Spielen gegen die Tschechen kamen die Münchner somit auf 3,6 Treffer im Schnitt. Wenn die Chancenverwertung nur in der Bundesliga so gut wäre: "Da", forderte Hainer, "muss die Mannschaft konsequenter werden."

Am zuletzt genervten Trainer soll es nicht liegen. "Alle, die seine Arbeit bei uns beurteilen können, sind absolut überzeugt von ihm. Und deswegen haben wir ihm ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um mit Julian Nagelsmann was aufzubauen", sagte Hainer. Klar ist aber auch: Die Ergebnisse müssen stimmen. Nicht nur in der Champions League.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Pilsen: Stanek - Havel, Tijani, Pernica, Jemelka - Kopic, Bucha, Kalvach, Vlkanova - Mosquera, Chory

München: Neuer (Ulreich) - Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Müller, Sane, Mane - Tel

Schiedsrichter: Bartosz Frankowski (Polen)

(SID)

