Schon vor dem Anpfiff war klar: Der FC Barcelona muss zum zweiten Mal in Folge das Aus in der Gruppenphase hinnehmen. Nach dem 4:0-Erfolg von Inter Mailand im frühen Spiel gegen Viktoria Pilsen ging es für die Katalanen gegen den FC Bayern also nur noch um die Ehre.

Aber auch dieses Unterfangen bekam früh Risse. Noch nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, da veredelte Sadio Mané ein Traum-Zuspiel von Serge Gnabry mit einem Schuss aus elf Metern halbrechts zur 1:0-Führung (10.).

Von den Hausherren war hingegen offensiv so gut wie nichts zu sehen – daran konnte auch der starke Ousmane Dembélé auf der rechten Außenbahn wenig ändern. Die Gäste aus der Bundesliga hingegen blieben vor dem Tor effizient. Bei einem schnellen Gegenangriff glänzte erneut Gnabry als Vorbereiter, als er rechts den mitgelaufenen Eric Maxim Choupo-Moting im perfekten Moment bediente. Der Stürmer blieb gegen Marc-André ter Stegen eiskalt und schob aus vier Metern halbrechts ins lange Eck ein (31.).

Kurz vor der Pause wurde es dann nochmal hektisch: Zunächst verpasste Jamal Musiala bei einer Doppelchance das dritte Tor für die Gäste (43.). Auf der anderen Seite entschied Schiedsrichter Anthony Taylor nach einem vermeintlichen Foul von Matthijs de Ligt an Robert Lewandowski auf Strafstoß für den FC Barcelona – nahm diese Entscheidung nach Videobeweis aber wieder zurück (45.+1). Tatsächlich hatte der Ex-Münchner gegen de Ligt eingehakelt.

Ein ähnliches Bild bot sich auch im zweiten Durchgang. Barcelona war bemüht, im letzten Drittel aber zu ungenau. Bayern hingegen erzielte schnell das vermeintlich dritte Tor. Nach feinem Zuspiel von Joshua Kimmich startete Gnabry rechts im Strafraum durch und verwandelte aus zehn Metern ins linke Eck – der Treffer wurde allerdings aufgrund einer Abseitsposition des Nationalspielers zurückgenommen (55.).

Wenig später wurde Lewandowski von Marcos Alonso am Elfmeterpunkt schön bedient, sein Abschluss allerdings geblockt (58.).

Auch in der Schlussphase bissen sich die Katalanen die Zähne an Bayerns Defensive aus. Lewandowski blieb bis zu seiner Auswechslung in der 82. Minute torlos, für ihn kam Pablo Torre in die Partie.

Der deutsche Rekordmeister hingegen erhöhte in der Nachspielzeit der Nachspielzeit gar noch auf 3:0. Eine Kimmich-Ecke nahm Serge Gnabry im Rückraum volley, im Fünfmeterraum stand dann der eingewechselte Benjamin Pavard goldrichtig, hielt den Fuß hin und schob aus kurzer Distanz ein (90.+5).

Es war der Schlusspunkt der Partie, Barcelona muss nach der Winterpause in der Europa League ran, während der FC Bayern den Gruppensieg in der Gruppe C feiert.

Die Stimmen zum Spiel:

Matthijs de Ligt (FC Bayern München): "Wir haben 3:0 gewonnen, sehr gut gespielt, zu Null gespielt und noch 'Man oft he match' - für mich wäre Gnabry 'Man of the match' gewesen. Für mich ist Robert Lewandowski der beste Spieler der Welt, du musst gegen ihn immer bereit sein. Aber die Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht. Gegen Barca musst du sehr aggressiv spielen, sehr intensiv. Mit unserer Intensität, unserer Aggressivität haben wir das sehr gut gemacht."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München) zum Spiel: "Top Leistung wieder, top Punkteausbeute. Wir wollen auch das letzte Spiel in der Gruppe gewinnen und natürlich auch Erster in der Gruppe werden."

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern München) zu seinem Tor: "Top gespielt von Serge (Gnabry, Anm. d. Red.). Ich glaube, ich stehe knapp an der Abseitslinie, aber eben nicht im Abseits. Ich mache ihn dann gut rein, da gehört auch ein Quäntchen Glück dazu, aber das Glück muss man sich auch erarbeiten. Ich versuche immer, ein Zielspieler zu sein. Zur Zeit läuft es echt gut und da wollen wir weiter machen.“

Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona): "Das Ausscheiden hat nichts mit heute zu tun. Wir waren schon vorher nicht mehr dabei, was natürlich schmerzt. Wir wollten natürlich heute noch ein gutes Spiel zeigen, aber klar, das hat natürlich schon einen Effekt darauf, wie du spielst. Dann haben sie natürlich auch schnell das Tor gemacht, das tut dann schon weh. Im Mittelfeld haben sie heute einfach wieder ein gutes Spiel gemacht, die Bayern sind einfach stark besetzt im Mittelfeld. Da haben sie dann alles geregelt gehabt, aber sie haben die Ruhe am Ball. Ich glaube, wir sind nicht wirklich ins Spiel gekommen, die Niederlage geht dann auch in Ordnung. Weiter arbeiten steht außer Frage, wir sind alle professionell. Nichts desto trotz ist es schmerzhaft, meines Erachtens gehört der Klub immer in die Champions League."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Die Art und Weise gibt uns sehr viel Energie, weil wir sehr gallig waren. Wir waren geduldig, haben auch guten Fußball gespielt, vor allem die ersten 20 Minuten. Wir haben zwei schöne Tore gemacht und dann noch ein drittes Tor hinterher, was so nicht geplant war. Aber mit 3:0 in Barcelona zu gewinnen, ist immer schön.“

Xavi (Trainer FC Barcelona): "Es war eine sehr schwere Situation für uns, vor allem weil wir schon vorher wussten, dass wir uns nicht qualifizieren würden für das Achtelfinale. Aber wir müssen jetzt die Köpfe frei kriegen, wir haben am Samstag das nächste wichtige Spiel vor der Brust. Ja, Bayern war besser als wir, das ist die Wahrheit."

Der Tweet zum Spiel:

Barcelona muss zum zweiten Mal in Folge in der Europa League ran.

Das fiel auf: Eric Maxim Choupo-Moting 1:0 Robert Lewandowski

Seit Wochen trifft Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern München nach Lust und Laune und macht auch den lange Jahre unersetzbaren Robert Lewandowski in der bayerischen Landeshauptstadt vergessen. Der Pole, seit dieser Saison im Trikot des FC Barcelona unterwegs, zog gegen seinen Ex-Verein den Kürzeren. Choupo-Moting hingegen traf nun im vierten Spiel in Serie – eine Premiere in der Karriere des 33-Jährigen. So macht Choupo-Moting den Super-Stürmer, hinter dem er lange Jahre nur zweite Wahl war, zumindest für den Moment vergessen beim FC Bayern.

Die Statistik: 6

Der FC Bayern hat die letzten sechs Partien gegen den FC Barcelona gewonnen – Lieblingsgegner.

