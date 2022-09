Am Mittwoch, den 7. September, muss der FC Bayern München im ersten Gruppenspiel der Champions League bei Inter Mailand antreten. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Die Bayern und Inter befinden sich in Gruppe C. Mit dem FC Barcelona wurde den Klubs ein weiteres europäisches Schwergewicht zugelost.

Der vierte Klub in dieser Gruppe ist Viktoria Pilsen. Das Match zwischen den Tschechen und dem FC Barcelona findet zeitgleich mit der Partie der Bayern bei Inter statt.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels in der Champions League zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München.

Das Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Einen Livestream zum Auftritt des deutschen Rekordmeisters bei Inter Mailand gibt es bei "DAZN" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League auf dem Laufenden.

Bayern Münchens ehemaliger Klubchef Karl-Heinz Rummenigge sieht gute Chancen für den deutschen Fußball-Rekordmeister im Champions-League-Duell am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) bei Inter Mailand. "Der FC Bayern ist stark und hat sehr schnelle Stürmer. Niemand in Europa hat ein Kader mit so vielen schnellen Angreifern", sagte Rummenigge im Interview mit dem "Corriere dello Sport". | Zum Bericht