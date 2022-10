Eintracht Frankfurt mit Frust zur Champions League nach London: "Verlieren verboten" bei Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt hat die Blamage von Bochum kaum verdaut, da wartet auf die SGE in der Champions League schon der nächste Charaktertest. Mit ordentlich Frust im Gepäck treten Mario Götze und die anderen Frankfurter die schwere Reise nach England an - aber auch mit einer klaren Vorgabe. "Verlieren verboten": So lautet das Motto der Hessen für das Königsklassen-Rückspiel bei Tottenham Hotspur.