"Heute Abend beim Stand von 5:1 für Benfica in Haifa lässt er die Nachspielzeit laufen", monierte Galtier. Das PSG-Spiel gegen Haifa in der Vorwoche leitete Felix Zwayer.

Die Portugiesen mit Trainer Roger Schmidt holten sich erst durch das 6:1 von João Mário in der Nachspielzeit (90.+2) den Gruppensieg vor Paris Saint-Germain.

Da PSG und Benfica nach den letzten Spielen sowohl punkt- als auch torgleich waren und im direkten Vergleich zwei Mal unentschieden spielten, zählten am Ende die Auswärtstore

Galtier meinte weiter zu der kuriosen Situation: "Man sagt oft, dass die Champions League unberechenbar ist. Wir erleben das heute Abend. Wir haben 14 Punkte, wir haben Juventus zwei Mal geschlagen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass eine französische Mannschaft hier gewonnen hat."

PSG droht Hammerlos im Achtelfinale

"In der 92. Minute waren wir sehr glücklich und dann dieses Szenario ... Aber so ist es nun mal. Vielleicht ist es einmalig", ergänzte der PSG-Coach: "Aber um so weit wie möglich zu kommen, muss man die Besten schlagen. Wir werden sehen, was die Auslosung für uns bereithält."

Durch den zweiten Platz in Gruppe H hinter Benfica bekommt es der Scheichklub um die Superstars Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi im Achtelfinale mit einem Gruppensieger zu tun. Im Lostopf für PSG sind daher Topklubs wie Manchester City, Real Madrid, der FC Chelsea und der FC Bayern.

