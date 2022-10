Am Mittwoch, den 26. Oktober, bekommt es der FC Bayern München im Spiel der Gruppe C in der Champions League mit dem FC Barcelona zu tun. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Der FC Bayern steht bereits sicher im Achtelfinale. Schlägt man Barça, ist auch der Gruppensieg sicher.

Für die Katalanen sieht es dagegen deutlich schlechter aus. Im Falle eines Erfolgs von Inter Mailand gegen das bisher noch punktlose Viktoria Pilsen braucht auch Barcelona einen Sieg, um die Chance auf die K.o.-Runde aufrecht zu erhalten.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München.

Champions League: Barça - FC Bayern live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

FC Barcelona - Bayern München im Livestream

Einen Livestream zum Auftritt des deutschen Rekordmeisters in Barcelona gibt es bei "DAZN" zu sehen. Hier könnt Ihr das Match in voller Länge verfolgen.

FC Barcelona - FC Bayern im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zum Match. Hier halten wir Euch über die Champions League auf dem Laufenden.

Champions League Riese auf wackligen Beinen: Barça droht ein finanzielles Desaster VOR 16 STUNDEN