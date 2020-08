Liverpool dominierte weitestgehend die erste Hälfte, verpasste es aber sich gefährliche Torabschlüsse zu erspielen. Einzig Virgil van Dijk überwand in der ersten Halbzeit Emiliano Martínez, der für Bernd Leno im Tor stand, doch der Treffer fand aufgrund einer Abseitsposition zurecht keine Anerkennung (7.).

Insgesamt schien den Reds die Vorbereitung mehr in den Knochen zu stecken. Der FC Arsenal hingegen stand meist tief, setzte immer wieder durch gutes Umschaltspiel Nadelstiche, hatte die besseren Chancen und ging folgerichtig nicht unverdient durch einen gefühlvollen Distanzschuss von Pierre-Emerick Aubameyang in Führung (12.). Nur sechs Minuten später hatte Eddie Nketiah nach schönem Zuspiel von Bukayo Saka die beste Chance der ersten Hälfte, um die Führung für das insgesamt frischer wirkende Team auszubauen.

Kurz nach dem Pausentee hatten die Reds durch Roberto Firmino die erste gute Gelegenheit aus dem Spiel, doch ein Fernschuss des Brasilianers verfehlte nur knapp den rechten Außenpfosten (51.). Arsenal zog sich immer tiefer in die eigene Hälfte zurück und wurde immer passiver und kassierte in der Schlussphase durch den eingewechselten Takumi Minamino den überfälligen Ausgleich (73.). Doch insgesamt machte der englische Meister zu wenig aus seiner Überlegenheit und hatte einzig durch Sadio Mané weitere gute Gelegenheiten in der zweiten Hälfte (56., 81.).