Fußball

Copa América: Messi-Geniestreich reicht Argentinien gegen Chile nicht zum Sieg

Zum Auftakt der in Brasilien stattfindenden Copa-América musste sich die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi mit einem 1:1-Remis gegen Chile begnügen. Messi brachte die Albiceleste mit einem herrlichen Freistoß in Führung, ehe Chile per Elfmeter-Nachschuss durch Eduardo Vargas ausglich. Ex-Bayern-Profi Arturo Vidal holte den Elfmeter für die Chilenen raus.

00:01:30, vor einer Stunde