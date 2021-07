Publiziert 06/07/2021 Am 09:47 GMT

In der Neuauflage des Finales vor zwei Jahren legte Neymar wie schon beim 1:0 im Viertelfinale gegen Chile Frankreich-Legionär Lucas Paqueta (35.) von Olympique Lyon zum Siegtor auf.

Anschließend richtete der Stürmer von Paris St. Germain seinen Blick auf das Halbfinale in der Nacht zum Mittwoch zwischen Argentinien mit "Spezi" Lionel Messi sowie seinen PSG-Kollegen Leandro Paredes und Angel Di Maria gegen Kolumbien.

Real Madrids Mittelfeldstütze Casemiro forderte deshalb: "Jetzt ist es mental, jetzt ist es Herz, jetzt ist es Finale. Ein Finale spielt man nicht, man gewinnt es."

Im Estadio Nilton Santos von Rio de Janeiro, unweit des mystischen Maracanas, wo am Samstag das Gran Final steigt, hatte Brasilien nach einer Chancenflut im ersten Durchgang letztlich mehr Arbeit als beim 4:0 in der Gruppenphase. Der Rekord-Weltmeister polierte aber die Bilanz von Nationaltrainer Tite - ungeschlagen in offiziellen Spielen gegen Südamerikaner - bei seinem zweiten Copa-América-Turnier auf neun Siege und drei Unentschieden auf.

Und somit steht Brasilien zum neunten Mal bei den letzten 14 Auflagen im Finale, in denen es sechsmal Sieger war, gar fünfmal bei seinen letzten fünf Endspielen.

