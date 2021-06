Fußball

Copa América: Kurioses Eigentor vonm Kolumbianer Yerry Mina mit der Brust gegen Peru

Kolumbien hat bei der Copa América im dritten Vorrundenspiel die erste Niederlage kassiert. Gegen Peru unterlag man mit 1:2 (0:1). Das entscheidene Tor für Peru erzielte der Kolumbianer per Yerry Mina vom FC Everton per Eigentor. Der Innenverteidiger wollte den Ball nach einer Ecke mit der Brust klären, bugsierte diesen aber an seinem Torwart David Ospina vom SSC Neapel vorbei.

00:00:39, vor 3 Stunden