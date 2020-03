So lief das Spiel:

Der Außenseiter kam gut ins Spiel und suchte sofort den Weg nach vorne. Die erste Chance hatten allerdings die Gäste aus San Sebastian, als Adnan Januzaj per Kopf das Tor knapp verpasste (7.). Mit zunehmender Dauer übernahm Real Sociedad etwas mehr das Kommando, zu klaren Möglichkeiten kamen sie allerdings nicht.

So versuchte sich Willian José nach einem langen Ball aus der Distanz. Der Schuss aus 23 Metern war hart, aber zu unplatziert, um Limones zu überwinden (26.). Die Führung für den Erstligisten brachte dann ein Elfmeter. Joseba Zaldua war bis zur Grundlinie durchgebrochen, Mickael Malsa versuchte seine Hereingabe abzuwehren, tat dies jedoch mit der Hand. Kapitän Mikel Oyarzabal übernahm die Verantwortung beim Strafstoß und verwandelte sicher mittig unter die Latte (40).

Aus der Halbzeitpause kam Sociedad mit etwas mehr Schwung. Januzaj drang von rechts in den Strafraum ein und zog sofort ab. Der Winkel war zwar spitz, aber der Schuss war so gut, dass er an die Latte klatschte (47.). Bis zur nächsten Torannäherung dauerte es dann bis zur 69. Minute.

Enric Franquesa ging links bis zur Grundlinie durch und fand mit einer Chippflanke Matheus Aias in der Mitte. Der Stürmer kam mit dem Kopf an den Ball, aber es fehlte der Dampf, um Remiro im Sociedad-Tor zu überwinden. Das blieb in einer ereignisarmen Partie das letzte Highlight, bis auf ein Abseitstor des eingewechselten Alexander Isak in der Nachspielzeit.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Mirandés Torungefährlichkeit

Die Gastgeber aus Miranda de Ebro spielten zwar ansehnlichen Fußball und ließen keinen Klassenunterschied erkennen, Torgefahr entwickelten sie jedoch nicht. Über die gesamten 90 Minuten gab es nicht eine klare Tormöglichkeit und Sociedad schien nie die Ruhe zu verlieren.

Die Statistik: 1988

Real Sociedad erreichte zuletzt 1988 das Copa-del-Rey-Finale. Von der Startelf gegen CD Mirandés war damals lediglich Ex-Arsenal-Akteur Nacho Monreal bereits geboren. Damals verlor Sociedad mit 0:1 gegen den FC Barcelona.

(SID)