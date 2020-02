Reporter hielten Bales "Flucht" im Auto in einem Video fest, das die Zeitung "AS" veröffentlichte. Die Klubvorschriften besagen, dass die Real-Profis bis zehn Minuten vor Spielende im Stadion bleiben müssen.

Bale, der zuletzt an einem Infekt und einer Knöchelverletzung gelitten hatte, war von Trainer Zinedine Zidane trotz sieben Wechseln in der Startelf nicht berücksichtigt worden. Sein vorzeitiger Abschied war keine Premiere: Allein in dieser Saison soll es bereits das fünfte (!) Mal gewesen sein.

(SID)