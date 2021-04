Publiziert 18/04/2021 Am 10:34 GMT

Messi steuerte die Treffer zum 3:0 in der 68. Minute und zum Endstand in der 72. Minute zum Endergebnis bei.

Zuvor tat sich der Klub im spanischen Pokalwettbewerb allerdings schwer. Im Viertelfinale rang man Granada erst in der Verlängerung nieder. Das Halbfinal-Hinspiel gegen Sevilla verlor man mit 0:2, ehe man im Rückspiel den Spieß noch umdrehen konnte.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir einen Titel in einem Wettbewerb gewinnen konnten, in dem wir uns sehr schwer getan haben", sagte Messi daher.

"Diese Saison ist für uns alle anders, da wir uns in einem Umbruch mit vielen jungen Spielern befinden", ergänzte er. "Aber das Team ist über die Saison immer stärker und besser geworden - deshalb konnten wir heute den Pokal holen."

In einer schwierigen Saison war für den Klub in der Champions League bereits im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain Endstation. In der spanischen Liga sind die Titelchancen aber trotz Problemen noch intakt. Nach 30 Spieltagen hat Barça zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Atlético Madrid.

