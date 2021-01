"Wir werden sehen, was die nächsten Tage passiert", erklärte Zidane. Er glaube dennoch, dass er von der Mannschaft weiterhin die Unterstützung habe.

Diese Dinge gehörten einfach zum Fußball. Es sei zwar ein schwieriger Moment, aber dennoch "keine Schande", ist Zidane überzeugt. "Wir sind aus der Copa raus, wir hätten etwas anders machen müssen, aber wir konnten nicht. Die Spieler haben es versucht, das ist Fußball", analysierte der Franzose: "Es ist sehr schwer, denn wir haben gegen ein Drittligateam gespielt und wir müssen das Spiel gewinnen, aber so war es nicht."

Erst in der Vorwoche war Real Madrid im Halbfinale des spanischen Supercups an Athletic Bilbao(1:2) gescheitert, womit nun zwei Titel-Optionen innerhalb von sechs Tagen verspielt wurden. Dennoch wollen die Real-Bosse nach Informationen der "Marca" vorerst an Zidane festhalten. Frühestens im Sommer soll demnach eine Entscheidung über die Zukunft des Weltmeisters von 1998 getroffen werden. Man wolle bei den Königlichen übereilte Entscheidungen vermeiden, heißt es weiter.