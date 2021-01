Mit der Siegprämie von 15 Millionen US-Dollar in der Tasche reist Palmeiras nun direkt zur FIFA-Klub-WM nach Katar.

Dort ist der Südamerika-Vertreter für das Halbfinale am 7. Februar ebenso gesetzt wie der Champions-League-Triumphator Bayern München einen Tag später in seinem Semifinale. Die beiden übrigen Vorschlussrundenteams werden Anfang der Woche in zwei Viertelfinals ermittelt.