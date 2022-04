Der Argentinier sorgte in der 4. Minute für die frühe Führung. Kurz vor der Pause (40.) erzielte er das 2:0. Gosens gelang in der 79. Minute drei Minuten nach seiner Einwechslung die Entscheidung für Inter, das in der Serie A derzeit zwei Zähler hinter Milan liegt.

Am Mittwoch stehen sich im zweiten Pokal-Halbfinale Juventus Turin und die AC Florenz gegenüber. Das Hinspiel hatte Juve, 14-maliger Pokalsieger, 1:0 gewonnen.

(SID)

