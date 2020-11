In einer viertelstündigen Brandrede gestikulierte der Direktor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sichtlich aufgewühlt und machte seinem Ärger über die aus seiner Sicht unberechtigte Kritik in Zeiten des Neuaufbaus Luft.

"Es tut mir sehr weh, wie mit den jungen Spielern umgegangen wird. Ich merke, dass das wie eine dunkle Wolke über der Mannschaft schwebt", sagte Bierhoff nach seiner Ankunft in Leipzig. In der Kabine sehe er "müde Gesichter", er spüre "die Anspannung und den Frust". Man könne "gerne Jogi und mich als Verantwortliche kritisieren, aber die jungen Spieler haben unser Vertrauen verdient - und sie werden es zurückzahlen".

Die Stammkräfte Manuel Neuer, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Timo Werner, Toni Kroos und Matthias Ginter reisen erst am Donnerstag für die beiden Nations-League-Spiele gegen die Ukraine (14. November) und drei Tage später in Spanien an. Mit zwei Erfolgen hätte sich die DFB-Auswahl den Gruppensieg gesichert und für das Finalturnier im Oktober 2021 qualifiziert. "Gegen die Ukraine wollen wir klar gewinnen", sagte Bierhoff. Das Ziel sei es, "in Spanien volles Risiko gehen zu können".