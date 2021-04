Publiziert 03/04/2021 Am 14:10 GMT | Update 03/04/2021 Am 14:11 GMT

Dann treten Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München an. Freiburg verpasste indes den zweiten Einzug ins Endspiel nach 2019 (0:1 gegen Wolfsburg).

Marie Müller (14.) erzielte im Stadion am Brentanobad die Freiburger Führung mitten in eine Drangphase der Gastgeberinnen hinein. Kurz nach der Pause glich Lara Prasnikar (47.) aus. Die erst 17-jährige Camilla Küver (63.) drehte die Partie zugunsten des neunmaligen Pokalsiegers vom Main, der in der Liga nur auf Rang sieben liegt.

