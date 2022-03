"Wir stellen uns nun dieser Aufgabe und werden alles reinwerfen, um unsere Erfolgsserie im DFB-Pokal auszubauen", so Tommy Stroot weiter: "Wir haben mit dem aktuellen Team schon das erfolgreiche Liga-Spiel am Campus erlebt und werden alles daransetzen, mit einem weiteren Sieg in München ins DFB-Pokalfinale einzuziehen."

Das Finale steigt am 28. Mai in Köln.

Wolfsburg hat den Pokal siebenmal in Serie gewonnen.

In der Saison 2017/18 bezwang der VfL im Endspiel die Münchnerinnen.

