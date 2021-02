Was war passiert? Haaland hatte beim Zuspiel von Thomas Delaney auf der Abseitslinie gelauert und wurde seiner regelwidrigen Stellung letztlich auch durch Video-Assistent-Referee Matthias Jöllenbeck überführt. Dass der Treffer dennoch zählte, erklärte der offizieller Twitter-Account der DFB-Schiedsrichter noch in der Nacht nach dem Spiel wie folgt:

"So ein Spiel so abzugeben, daraus eine Berührung des Balles zu machen, ist frech. Nicht rauszugehen, um sich das anzugucken, das ärgert mich. Da machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken, und nicht den Kleinen wieder in den Arsch zu treten", wetterte Baumgart.

BVB-Spieler Emre Can sagte beispielsweise nach dem Spiel, er habe die Berührung "bis hinten gehört". Gut möglich, dass Stieler, der deutlich näher an Ingelsson stand als Can, ebenfalls akustische Eindrücke in seine Entscheidung mit einfließen ließ.