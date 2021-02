Je länger das Interview dauerte, desto mehr steigerte sich Steffen Baumgart in seine Wut hinein.

"So ein Spiel so abzugeben, daraus eine Berührung des Balles zu machen, ist frech. Nicht rauszugehen, um sich das anzugucken, das ärgert mich. Da machen wir uns zum Affen. Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken, und nicht den Kleinen wieder in den Arsch zu treten", wetterte Baumgart, dem auch die finanziellen Folgen der Pokal-Niederlage zu schaffen machten.