"Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert", sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der "ARD":

" Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend. "

Saarbrücken hatte auf dem Weg in das erste Pokal-Halbfinale seit 1985 unter anderem die beiden Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen. Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions trägt Saarbrücken seine Heimspiele im Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen aus. Fischer erklärte, der Verein bemühe sich, auch das Halbfinale dort spielen zu können.

Flick: "Haben uns das gewünscht"

"Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben, wir haben uns das gewünscht", sagte Bayern-Coach Hansi Flick:

" Der Gegner ist sehr pokalerfahren, hat eine gute Qualität und spielt mit Leidenschaft. Es wird ein richtiger Pokalfight, wir wollen ins Finale. "

Im Duell der Sieger der vergangenen beiden Jahre muss Frankfurt auf Filip Kostic verzichten. Der Offensivspieler hatte im Viertelfinale gegen Werder Bremen (2:0) in der Nachspielzeit wegen eines Fouls die Rote Karte gesehen und war für vier Pokalspiele gesperrt worden.

"Keine Frage: Das ist die schwerste aller möglichen Konstellationen. Wir sind in einer absoluten Außenseiterrolle", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic:

" Aber wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen. "

