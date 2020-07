Ganz frei von Nicklichkeiten ist der erste Arbeitstag von Bastian Schweinsteiger als TV-Experte dann doch nicht abgelaufen. Nach dem DFB-Pokalsieg des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen (4:2) neckte Thomas Müller seinen ehemaligen Mannschaftskollegen während seines Interviews in der "ARD" mit einer kleinen Spitze. Der 35-Jährige ließ dies jedoch nicht auf sich sitzen und konterte Müller aus.

"Der Günther Netzer Junior soll sich mal nicht so lustig machen, da", rief Thomas Müller während seines Interviews in der "ARD" in die Richtung des Ex-Bayern-Stars in Anspielung an Bastian Schweinsteigers legendären Vorgänger als Fußball-Experte. Diese Spitze ließ der 35-Jährige jedoch nicht auf sich sitzen und konterte umgehend.

"Nur noch mal ein bisschen aufpassen mit dem zu hoch stehen mit der Viererkette. Das hätte in der zweiten Halbzeit auch zum Gegentor führen können", warnte Schweinsteiger.

Der frisch gebackene DFB-Pokalsieger pflichtete seinem ehemaligen Mannschaftskollegen grundsätzlich bei, lobte aber im selben Atemzug die Defensivleistung seines Teams.

"Es ist natürlich so, dass wir bewusst hoch stehen. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Wir spielen mit einer hohen Linie, wir spielen mit einem hohen Druck. Das wissen die Gegner aber unsere Abwehr ist super drauf eingestellt", erklärte Müller abschließend.

