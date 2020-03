Genau neun Jahre und einen Tag ist es nun her, da hatte Manuel Neuer seinen wohl schwersten Auftritt in der Münchner Allianz Arena. Der Torhüter gastierte am 2. März 2011 mit dem FC Schalke zum DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern. Die FCB-Fans in der Südkurve empfingen Neuer damals mit "Koan Neuer"-Schildern, wollten den Transfer des Keepers nach München unbedingt verhindern.

Der Verein setzte sich durch, Neuer wechselte - unter Fan-Protesten - an die Säbener Straße. Ein mutiger Schritt des damals 25-Jährigen, der eine echtes Schalker Eigengewächs war. Die "Ultras Gelsenkirchen", denen Neuer damals noch angehörte, schlossen ihn daraufhin aus.

"Nübel raus"-Rufe der Schalker Fans

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der viermalige Welttorhüter nun im Pokal-Viertelfinale (Dienstag ab 20:45 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) auf den nächsten Schalker Schlussmann trifft, der im Sommer den Weg zum FC Bayern gehen wird: Alexander Nübel.

Es verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass Nübel das Aufeinandertreffen mit dem künftigen Arbeitgeber von der Bank aus mit ansehen muss, Ersatzkeeper Markus Schubert bekommt nach Medienberichten den Zuschlag für die Partie.

Nübel hat derzeit einen extrem schweren Stand auf Schalke. Waren die Reaktionen der Anhänger noch verhältnismäßig moderat, nachdem Anfang Januar der Wechsel des Schlussmanns zu den Bayern bekannt wurde, fegt spätestens seit dem vergangenen Spieltag ein Sturm der Kritik über den U21-Nationalspieler hinweg.

Nübel hatte in der 78. Minute ein harmloses Schüsschen von Kölns Florian Kainz in bester Slapstick-Manier zum 0:3-Endstand durchrutschen lassen. Nach der Partie waren "Nübel raus"-Rufe aus dem Schalker Fanblock zu vernehmen, der Youngster hatte Tränen in den Augen.

Der Fehlgriff gegen Köln war in dieser Saison bereits der vierte kapitale Schnitzer von Nübel, der schon in der Vorwoche mit einem schweren Fehler in der 1. Minute die 0:5-Heimpleite gegen RB Leipzig eingeleitet hatte.

Von den Teamkollegen bekam Schalkes Nummer eins Rückendeckung. Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf etwa zeigte nach der Niederlage in Köln kein Verständnis für die Fan-Kritik an Nübel:

" Ich finde es sehr schade und traurig, wie die Fans reagieren. Alex ist auch nur ein Mensch, er macht auch Fehler, deswegen stehen wir zu Alex, wir wissen, was wir an ihm haben. Vor einigen Monaten haben die Fans ihn gefeiert, da hat er uns einige Punkte gerettet, hat überragend gehalten. "

Die "Nübel raus"-Rufe könne er "nicht nachvollziehen". Trainer Wagner versicherte unterdessen, dass er "natürlich versuche, Alexander aufzubauen". Und genau da beginnen die Schwierigkeiten für den 48-Jährigen.

Knifflige Frage für Wagner: Nübel oder Schubert?

Denn: Es ist nicht einfach zu entscheiden, was sowohl dem Spieler als auch dem Verein nun am meisten hilft. Nübel auf die Bank setzen und ihn damit schützen? Nübel bringen, auf die Gefahr hin, dass er ausgebuht wird und seine Leistung nicht abrufen kann?

Und was wäre das für ein Signal, wenn Schalke einem jungen und talentierten Profi derart das Vertrauen entzieht?

Wagner wich dem heiklen Thema auf der Pressekonferenz einen Tag vor der Begegnung mit den Bayern aus.

" Ich möchte die Thematik hier in der Pressekonferenz nicht anschneiden, weil ich heute vor dem Training mit beiden Torhüter sprechen werde. Ich werde das erst mit den Jungs besprechen. "

Damit machte der Trainer aber klar: Ein Wechsel zwischen den Pfosten ist denkbar.

Schubert, der Nübel vom 15. bis zum 19. Spieltag während dessen Rotsperre schon einmal ersetzte, stünde bereit. Allerdings: Auch Schubert leistete sich Patzer und war nicht immer der sichere Rückhalt, den die Schalker Defensive braucht.

Medien: Schubert wird für Nübel spielen

Nach Informationen von "Sky" und der "Bild" soll sich Wagner aber entschieden haben, gegen Bayern auf Schubert zu setzen. Die "Bild" will sogar erfahren haben, dass "Schubert wohl auch für die restlichen Saisonspiele" die Nummer eins zwischen den Pfosten bleibt. Offiziell bestätigt ist die Rochade zwischen den Pfosten aber nicht.

Außenverteidiger Bastian Oczipka immerhin gab Nübel einen Rat, der noch sehr wertvoll werden dürfte. "Alex muss sich eine dicke Haut zulegen", so der 31-Jährige. Nicht zuletzt davon wird es abhängen, wie es mit der Karriere von Nübel weitergeht - denn beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft, das erklärte Ziel des Torwarts, weht mindestens ein ebenso rauer Wind wie auf Schalke.

Nübel wäre am meisten damit geholfen, wenn das Duell mit dem neuen Arbeitgeber in etwa so abläuft wie das von Neuer vor neun Jahren - der nämlich hielt seinen Kasten sauber und warf mit Schalke die Bayern mit 1:0 aus dem Wettbewerb.

