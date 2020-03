So lief das Spiel:

Schalke 04 findet direkt gut in die Partie und kommt so auch zur ersten Chance des Spiels. Ein Schlenzer von Allesandro Schöpf (5.) segelt nur knapp am Tor von Manuel Neuer vorbei.

Anschließend bleibt die Schalke im Spiel und kommen so per Konter zu zwei weiteren Großchancen: Einmal scheitert Guido Burgstaller nach einer Flanke von Weston McKennie an der Latte (12.), wenig später zappelt Burgstallers Abschluss (20.) nach Vorarbeit von Rabbi Matondo im Tor, doch der Österreicher stand wenige Zentimeter im Abseits.

Der FC Bayern kommt ab der 20. Minute so richtig ins Spiel und lässt mit zunehmender Spieldauer in der ersten Halbzeit Schalke immer weniger Luft zum atmen. So legt sich das Team von Hansi Flick den Gegner zurecht und kommt nach einem Eckball letztlich zum verdienten Führungstreffer. Philippe Coutinhos Hereingabe wird von Burgstaller vor die Füße von Joshua Kimmich geklärt, der direkt abschließt und den Ball unhaltbar für Markus Schubert im Tor versenkt.

In der zweiten Halbzeit flachte das Spiel etwas ab. Schalke stand weiterhin sehr defensiv und ließ die Bayern trotz Rückstand das Spiel machen. Der Rekordmeister dominierte in dieser Phase zwar das Spiel, doch große Chancen konnte sich die Truppe von Flick nicht rausspielen.

Schalke kam nach einem Konter über Matondo (65.) zur größten Chance für die Knappen. Der Waliser setzte den eingewechselten Benito Raman mit einer flachen Hereingabe in Szene, doch der Belgier scheiterte mit einem schwachen Abschluss an Manuel Neuer.

Anschließend boten sich den Bayern einige Chancen, doch unter anderem Leon Goretzka scheiterte gegen seinen Ex-Klub gleich mehrfach vor dem Tor. Die größte Möglichkeit bot sich dem Mittelfeldspieler nach einer Ecke (70.), bei der Goretzka freistehend aus fünf Metern über das Tor köpfte.

In der Schlussphase setzte David Wagner mit seinen Einwechslungen von Michael Gregoritsch und Ahmed Kutucu alles auf Offensive, doch Schalke erspielte sich am Ende keine nennenswerte Chancen mehr. So ziehen die Bayern letztlich verdient ins Halbfinale des DFB Pokal ein.

Stimmen zum Spiel:

Guido Burgstaller (Schalke 04): „Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Dennoch ist es natürlich enttäuschend, nach so einem Kampf hier auszuscheiden. Wir haben es den Bayern auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Auf diese Leistung können wir in den kommenden Wochen aufbauen.“

Manuel Neuer (FC Bayern): „Die Taktik der Schalker war etwas destruktiv. Dadurch hatten wir zwar die ganze Spielkontrolle, aber ein schönes, chancenreiches Spiel kam so nicht so richtig zu Stande. Unsere ganze Mannschaft hat insgesamt eine tolle Defensivarbeit geleistet, so konnten wir auch die Null halten.“

Joshua Kimmich (FC Bayern): „Ich war überrascht, wie die Schalker aufgetreten sind. Die haben sich über das gesamte Spiel sehr kompakt, defensiv orientiert aufgestellt. So war für uns nicht mehr als ein Tor möglich. Ich freue mich über mein Tor, aber wichtig ist, dass wir weitergekommen sind. Vor allem der Zeitpunkt, kurz vor der Pause, war ganz wichtig für uns.“

Das fiel auf:

Joshua Kimmich zeigte als Innenverteidiger eine sehr präsente Vorstellung. Der deutsche Nationalspieler war an nahezu jedem Angriff der Bayern beteiligt und spielte aus dem Spielaufbau einige sehenswerte Bälle in die Gefahrenzone. Symptomatisch, dass Kimmich vor dem Tor des Abends goldrichtig steht, und bei seinem Abschluss mit Jean-Claire Todibo und McKennie gleich zwei Spielern einen Beinschuss verpasst. Bis auf einen Aussetzer (77.), bei dem er fast Burgstaller nach einem Rückpass in den Fuß spielt, eine tadellose Leistung des 25-Jährigen.

Die Statistik: 90

Bleiben wir bei Kimmich. Der Verteidiger spielte in der ersten Halbzeit insgesamt 90 Pässe. Das waren exakt so viele, wie die gesamte Schalker Mannschaft in den ersten 45 Minuten.