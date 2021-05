Publiziert 13/05/2021 Am 17:50 GMT | Update 13/05/2021 Am 18:23 GMT

Erling Haaland hat den Kampf um einen Einsatz im Pokalfinale gegen RB Leipzig gewonnen. Der 20-Jährige, der am eigentlich trainingsfreien Montag in Brackel "intensiv" auf sein Comeback hingearbeitet hatte, steht in der BVB-Elf für das Endspiel in Berlin. Für ihn weicht Thorgan Hazard auf die Bank.

Am vergangenen Wochenende trafen Leipzig und BVB bereits in der Bundesliga aufeinander. Die Westfalen gewannen in Dortmund mit 3:2 und machten damit den FC Bayern München vorzeitig zum Deutschen Meister.

Beim BVB zurück nach einer Gelbsperre in der Liga ist auch Jude Bellingham, er spielt im Mittelfeld statt Giovanni Reyna.

Im Vergleich zum Ligaspiel nimmt RB-Coach Julian Nagelsmann, der im Sommer zum FC Bayern wechseln wird, gleich vier Änderungen vor: Für Willy Orban, Angeliño (nicht für das Spiel berücksichtigt), Benjamin Henrichs und Emil Forsberg starten Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Amadou Haidara und Alexander Sörloth.

So spielt RB Leipzig: Gulasci - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Kampl, Haidara - Olmo - Sörloth, Hwang

So spielt der BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Reus, Sancho - Haaland

Leipzig hatte sich im Halbfinale nach Verlängerung beim SV Werder Bremen durchgesetzt (2:1 n.V.). Der BVB lieferte eine Tor-Gala gegen Zweitligist Holstein Kiel (5:0).

