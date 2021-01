Zehn Tage nach dem Duell in der Bundesliga (2:1 für Frankfurt) trafen sich beide Mannschaften in der ursprünglich für Dezember angesetzten Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal wieder.

Entgegen dem Spielverlauf von vor zehn Tagen erwischten dieses Mal die Frankfurter den besseren Start und gingen durch Amin Younes in Führung. Der von Neapel ausgeliehene Dribbelkünstler vollendete einen starken Eintracht-Angriff mit einem platzierten Abschluss in die rechte Ecke (6.).

Nach gut 20 Minuten bekam Leverkusen gegen hoch pressende Frankfurter mehr Zugriff und kam durch einen Handelfmeter zum Ausgleich. Eine Flanke von Leon Bailey traf Erik Durm im Strafraum aus kurzer Distanz am Ellenbogen, Schiedsrichter Christian Dingert zeigte auf den Punkt. Lucas Alario übernahm die Verantwortung und schob vom Punkt flach zum 1:1 ein (27.).

In Hälfte zwei war es dieses Mal die Bosz-Elf, die sich über ein frühes Tor freuen dürfte. Ein Freistoß von Kerem Demirbay aus dem linken Halbfeld landete beim leicht abseitsverdächtigen Edmond Tapsoba, der freistehend aus sieben Metern zur Führung einköpfte (49.).

Kurz darauf konnte zuerst Demirbay seine überragende Ballmitnahme nicht mit einem Treffer krönen (52.) und auch Diaby scheiterte wenig später mit einem krachenden Linksschuss am grandios parierenden Kevin Trapp (55.).

Leverkusen blieb aber weiter am Drücker und belohnte sich schließlich für den dominanten Auftritt seit Wiederbeginn. Nadiem Amiri war nach einem Frankfurter Ballverlust bei seinem Lauf von der Mittellinie nicht zu stoppen und steckte am Strafraum mit Übersicht auf Moussa Diaby durch. Der Franzose traf überlegt mit rechts in die lange Ecke zum 3:1 (67.).