Im Duell der Favoritenschrecks zwischen Leverkusen-Bezwinger Rot-Weiss Essen und Bayern-Besieger Holstein Kiel startete der Viertligist aus Essen forsch in die Partie und verbuchte nach nicht einmal zehn Minuten bereits vier Eckbälle. Dem Tor am nächsten kam dabei Innenverteidiger Daniel Heber, der Kiel-Schlussmann Ionannis Gelios mit einem Kopfball aus zehn Metern zu einer ersten Parade zwang (10.).

In der Folge setzten sich die Kieler mit fast 70 Prozent Ballbesitz immer weiter in der Essener Hälfte fest und wurden schließlich für ihre geduldige Suche nach der entscheidenden Lücke belohnt. Finn Porath ging bei einem Zweikampf mit Dennis Grote im Strafraum sehr leicht zu Boden, Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte dennoch auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alexander Mühling sicher rechts unten (26.) - eine Szene, die im Nachgang aber noch für Diskussionen sorgen sollte.

Essen hatte sich noch gar nicht so recht mit dem Rückstand abgefunden, da klingelte es erneut im Kasten von Keeper Daniel Davari. Ein punktgenauer langer Ball von der Mittellinie erreichte rechts im Strafraum Fin Bartels, dessen überlegte Kopfballablage an den langen Pfosten Angreifer Janni Serra mühelos zum 2:0 verwertete (28.).

Angesichts des drohenden Ausscheidens investierte RWE nach dem Seitenwechsel mehr in die eigene Offensive, konnte das Tor von Gelios aber nur selten wirklich gefährden. Angreifer Isaiha Young vergab in Hälfte zwei aus elf Metern die erste gute Chance für die Essener (64.), die in der Schlussphase zwar alles probierten, aber dem Anschlusstreffer nur noch ein Mal gefährlich nahe kamen. Einen von Heber an den langen Pfosten verlängerten Eckball verpasste Kapitän Marco Kehl-Gomez um Haaresbreite (86.).