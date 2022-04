Fußball

DFB-Pokal - HSV-Trainer Tim Walter vor dem Halbfinale gegen den SC Freiburg: "Sind der Herausforderer"

Der Hamburger SV trifft am Dienstagabend im DFB-Pokal-Halbfinale auf den SC Freiburg. Aus Sicht von HSV-Trainer Tim Walter geht sein Klub trotz des größeren Namens als Herausforderer in dieses Duell. Der 46-Jährige gibt sich vor dem Spiel kampfeslustig und sprüht nur so vor Vorfreude: "Wir haben Bock auf dieses Spiel." Die Aussagen des HSV-Trainers im Video.

00:00:51, vor einer Stunde