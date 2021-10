Fußball

FC Bayern - Co-Trainer nimmt Dayot Upamecano in Schutz: "Gestern war er noch Supermecano"

Ein rabenschwarzer Tag für die Bayern-Defensive um Dayot Upamecano beim 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach. Dino Toppmöller will aber keinen einzelnen Spieler an den Pranger stellen, sondern nimmt den Franzosen im Anschluss an die Partie in Schutz. Nur einen Tag zuvor sei der Pechvogel vom Mittwoch als "Supermecano" gelobt worden.

