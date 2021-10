Fußball

FC Bayern - Nagelsmann-Vertreter Toppmöller nach 0:5 konsterniert: "Es tut uns leid"

Der FC Bayern München kommt in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia M'gladbach mit 0:5 unter die Räder. Co-Trainer Dino Toppmöller, der abermals den an Corona erkrankten Chefcoach Julian Nagelsmann an der Seitenlinie vertrat, entschuldigt sich im Anschluss an das Debakel bei den Fans.

00:01:03, vor einer Stunde