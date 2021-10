Somit kann Nagelsmann frühestens am Samstag in der Bundesliga gegen Union Berlin wieder an der Seitenlinie stehen.

"Wenn der Virus Bock hat, noch zwei Wochen drin zu bleiben, werde ich hier noch länger hängen", sagte er. Es gebe aber "schlimmere Schicksale als meines, das ist Jammern auf hohem Niveau".

Dass es hier und da so dargestellt würde, er coache seine Mannschaft locker von der Coach, findet Nagelsmann "ein bisschen respektlos". Er liege nicht nur rum oder höre Musik, betonte er.

Wieder dabei in Gladbach sind die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Alphonso Davies.

Hernandez steht zur Verfügung

Auch der von einer Haftstrafe bedrohte Lucas Hernandez, der zudem Wadenprobleme hatte, steht zur Verfügung. "Ich habe keine anderen Informationen, als dass ich ganz normal mit ihm planen kann", sagte Nagelsmann bezüglich des Berufungstermins des Spaniers am Donnerstag.

Die Impfdebatte um Joshua Kimmich will er möglichst schnell hinter sich lassen. Er habe nach dessen Aufsehen erregenden Interview am Samstag "kurz mit ihm geschrieben" und plädiere weiter fürs Impfen, sagte er. Aber: "Ich bin froh, wenn ein bisschen Ruhe reinkommt in dieses Thema und wir alle dem nachgehen können, was wir lieben und gut können."

