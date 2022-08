Gegen eine sehr gute eingestellte Viktoria aus Köln tat sich der deutsche Rekordmeister in der Anfangsphase schwer. Die auf gleich sieben Positionen im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach umgestellte Anfangself der Münchner fand gegen die dicht gestaffelte Defensive des Drittligisten nur schwer eine Lücke.

Gefährlich wurde es wenn überhaupt, dann mal aus der Distanz. So prüfte zunächst Mathys Tel Kölns Keeper Ben Voll aus der Distanz, ehe auch Müller an Voll scheiterte (16.). Wenig später probierte es der junge Franzose nach feiner Einzelaktion erneut mit einem wuchtigen Schuss aus der Entfernung, wieder war Kölns Torhüter zur Stelle (19.).

Und dann lag der Ball plötzlich im Münchner Tor: Nach feinem Zuspiel von der linken Seite tanzte Simon Handle Lucas Hernández aus und traf aus halblinker Position trocken ins lange Eck – zuvor stand der Kölner allerdings im Abseits. Der Treffer zählte nicht (20.).

Bayern war nun gewarnt – und erhöhte die Frequenz. Erst musste Voll einen Gewaltschuss von Ryan Gravenberch aus 18 Metern entschärfen, ehe er einen abgefälschten Schuss von Joshua Kimmich aus halbrechter Position stark entschärfte (28.). Kurz darauf prüfte Kimmich den Kölner Schlussmann mit einem direkten Freistoß aus 26 Metern (34.).

Dann aber war der Bann gebrochen: Eine Kombination über Kimmich, Serge Gnabry und Thomas Müller landete mit etwas Glück bei Gravenberch, der 14 Meter vor dem Tor völlig frei stand und überlegt ins linke untere Eck einschob (35.).

Noch vor der Pause erhöhte der FCB dann sogar auf 2:0. Nach Zuspiel von Gravenberch setzte sich Mathys Tel am linken Strafraumrand stark gegen Patrick Koronkiewicz durch und traf aus 13 Metern halblinks sehenswert ins lange Eck (45.+1).

Im zweiten Durchgang machte Bayern da weiter, wo es aufgehört hatte. Mit einem Traumpass aus der eigenen Hälfte hebelte Kimmich die gesamte Kölner Hintermannschaft aus und fand Gnabry am Strafraumrand, der Tempo aufnahm und aus halbrechter Position querspielte. Der mitgelaufene Mané stand fünf Meter vor dem Tor völlig frei und musste nur noch einschieben (53.).

Zehn Minuten später hatte Sadio Mané das 4:0 auf dem Fuß, scheiterte nach einem katastrophalen Fehlpass vom Sekunden vorher eingewechselten Daniel Buballa am starken Voll (63.). Nur eine Minute später behielt Kölns Keeper auch gegen Joker Jamal Musiala die Oberhand (64.).

Wenig später musste sich Voll dann aber doch geschlagen geben. Gravenberch und Müller spielten sich mit starkem Direktpassspiel bis in den Strafraum, wo Letzterer schließlich Musiala bediente. Der wiederum nahm den Ball stark an und mit und vollendete aus sechs Metern flach zum 4:0 (67.).

In der Schlussphase erhöhte der eingewechselte Leon Goretzka mit einem Flachschuss aus 16 Metern dann sogar noch auf 5:0 – sein erstes Tor im ersten Saisonspiel nach langer Verletzungspause.

Es war der Schlusspunkt unter einem erfolgreichen Pokal-Auftakt für den FC Bayern.

Die Stimmen zum Spiel:

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Es war für mich keine einfache Zeit. Ich bin eigentlich mit einem guten Gefühl in der Vorbereitung gewesen und dann hieß es, ich muss auf den OP-Tisch. Aber jetzt fühle ich mich topfit, ich habe gut gearbeitet und jetzt kann es für mich dann auch losgehen. Wir haben eine super Chemie in der Mannschaft, wir haben einen guten Spirit da."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Ich bin kein Freund von der ersten DFB-Pokal-Runde. Als Favorit kannst du oftmals gegen den Underdog schlecht aussehen, da stehst du immer unter Druck. Insgesamt haben wir das Spiel aber unter Kontrolle gehabt, sind geduldig geblieben und haben dann kurz vor der Pause die beiden Tore gemacht. Man sieht, dass wir viel Energie drin haben. Ich finde, dass man aktuell die Mannschaft nicht mit der aus der letzten Saison vergleichen kann. Die Konstanz ist das entscheidende. Wir haben letztes Jahr auch in der Hinrunde super Fußball gespielt, aber in der Rückrunde eben nicht mehr ganz so konstant. Heute war ein sehr gutes Signal, dass wir gegen einen Drittligisten hier nicht vom Gas gehen."

Olaf Janßen (Trainer FC Viktoria Köln): "Wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ich, wie brutal es ist, für einen Drittligisten gegen diese Bayern zu spielen. Ich hatte die Hoffnung, dass meine Jungs sich nicht in die Hose machen. Wir haben alles gegeben, was ging. Wir können sehr sehr stolz sein. Ich hab den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass wir den Platz verlassen wollen und uns Respekt verdienen wollen. Das haben wir heute denke ich geschafft."

Ben Voll (FC Viktoria Köln): "Es klingt vielleicht komisch nach einem 0:5, aber wir haben heute wirklich eine gute Leistung geliefert. In der ersten Halbzeit haben wir wirklich wenig zugelassen und in der zweiten Halbzeit ist uns so ein wenig die Kraft ausgegangen."

Der Tweet zum Spiel:

Ben Voll hielt stark dagegen.

Das fiel auf: Ein 17-Jähriger lässt aufhorchen

20 Millionen Euro für einen 17-Jährigen, der mit der Empfehlung von sieben Liga-Spielen aus der Ligue 1 nach München wechselt? Nicht wenige Fans und Experten haben den Transfer von Mathys Tel zum FC Bayern wohl durchaus kritisch beäugt. Nach zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga durfte Tel gegen Viktoria Köln nun zum ersten Mal von Beginn an. Eine Premiere, die gleich von der nächsten gefolgt wurde. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trat Tel auf der linken Seite unwiderstehlich an und traf sehenswert ins lange Eck – sein Debüt-Tor für den FC Bayern. Damit brach der junge Franzose auch gleich einen Rekord: Mit 17 Jahren und 126 Tagen ist er nun der jüngste Pokal-Torschütze des Rekordmeisters seit dessen Aufstieg in die Bundesliga 1965.

Die Statistik: 5

In fünf von sechs Pflichtspielen in dieser Saison führten die Münchner schon zur Halbzeit mit 2:0. So nun auch gegen Viktoria Köln. Was für eine Offensivpower.

