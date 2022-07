DFB-Pokal: Übertragung 1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt live im TV, Stream & Ticker - 1. Runde

Eintracht Frankfurt reist in der 1. Runde des DFB-Pokals nach Magdeburg. Anstoß ist am Montag, 1. August, um 20:45 Uhr. Die Magdeburger haben gegen die Frankfurter Heimrecht. Eintracht Frankfurt beendete die vergangene Saison mit einem völlig überraschenden Sieg in der Europa League. Können die Magdeburger den klaren Favoriten aus Hessen im Pokal zu Fall bringen?